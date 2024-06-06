İran'da İsrail adına casusluk yapan kişi yakalandı

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde "İsrail adına casusluk" yaptığı iddia edilen bir kişinin yakalandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre istihbarat birimleri, Erdebil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bir kişiyi savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.

Kimliği verilmeyen söz konusu kişinin ülkenin güneyindeki bir bölgeden geldiği, sosyal medya aracılığıyla üst düzey İsrail istihbarat görevlileriyle yakın temas kurduğu ve Mossad için kritik bilgiler topladığı öne sürüldü.