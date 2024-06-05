Üye Girişi
Haberler

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Mısır'da ateşkes çabalarını görüşmek üzere yetkililerle bir araya gelecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Mısırlı yetkililerle Gazze'de ateşkes çabalarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Nehhale ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, Kahire'ye gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Filistin'deki son gelişmeleri ele alacak.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale'nin, Gazze'de ateşkes çabalarını görüşmek üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Nehhale ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi'nin dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştıkları belirtildi.

Nehhale ve Hindi'nin Kahire'ye gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Mısırlı yetkililerle Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Gazze'de ateşkes için sürdürülen çabaları ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinin Mısır'da hangi isimlerle görüşeceğine dair ise bilgi verilmedi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Kahire Gazze Mısır İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kim, konusu ne? Yetenekli Bay Cage filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi! Kadınlara regl izni mi geldi? Hangi belediye, regl izni getirdi, olay ne? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! ZAHİDE YETİŞ programında ne oldu? CANLI YAYINDA baba kızını mı dövdü, olay ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yeşil Yol ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kim oldu? TBB Başkanı kim seçildi?
Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title