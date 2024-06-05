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Biden'ın Netanyahu hakkındaki açıklamaları tutarsızlık yarattı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki açıklamaları tutarsızlık oluşturdu. Biden, Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını söylemesine rağmen daha önce Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı imasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'deki savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı" imasında bulunup bir başka açıklamasında ise "Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını" söylemesi, tutarsızlık oluşturdu.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da sınır güvenliğiyle ilgili yeni tedbirleri açıkladığı basın toplantısında, Netanyahu hakkındaki son değerlendirmesini yorumladı.

Time dergisine verdiği röportajda, Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığı imasında bulunan Biden'a, bu konuda ne düşündüğü soruldu.

Biden, "Netanyahu sizce savaşı siyasi malzeme olarak mı kullanıyor?" şeklindeki soruya, "Sanmıyorum. O (Netanyahu), ciddi bir sorununu çözmeye çalışıyor." yanıtını verdi.

Amerikan medyasında Biden'ın bu açıklaması "tutarsızlık" olarak yorumlanırken Biden'ın Time dergisindeki sözlerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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