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ABD, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde geçici limanda meydana gelen hasar nedeniyle deniz yoluyla yardım sevkiyatını askıya aldı

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ABD'nin Gazze'de kurduğu geçici liman, olumsuz hava koşullarından zarar gördüğü için deniz yoluyla yardım sevkiyatını durdurmak zorunda kaldı. Limanın tamiri bir hafta sürebilir.

ABD, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kurulan geçici limanda meydana gelen hasar nedeniyle deniz yoluyla yardım sevkiyatını askıya aldı.

Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, bir ABD'li yetkili ve bir İsrailli yetkili, ABD'nin NBC News televizyonuna, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ABD'nin kurduğu geçici limana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, limanın olumsuz hava koşullarından zarar görmesi nedeniyle ABD'nin deniz yoluyla yardım sevkiyatını durdurmak zorunda kaldığını doğruladı.

BM yetkilisi, limanın tamirinin yaklaşık bir hafta sürebileceğini ifade etti.

Geçici liman 17 Mayıs'ta açılmıştı

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Daha önce de yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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