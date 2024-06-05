Üye Girişi
Haberler

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Yaptırım Öngören Tasarıyı Kabul Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik 'yakalama kararı' başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti. Tasarı, UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "yakalama kararı" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen tasarı, UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi vekillerin tamamının lehte oy verdiği tasarıya, 42 Demokrat temsilcinin de evet oyu vermesi dikkat çekerken, tasarıya hayır oyu veren Demokratlar, UCM'ye yaptırım adımının yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'ya gönderilecek olan tasarının yasalaşması için hem Senato'da kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarında, UCM'nin İsrail ve İsrailli siyasetçiler üzerinde yargı yetkisinin olmadığını savunan Biden, bununla beraber UCM'ye yaptırım uygulamanın yanlış olacağını belirtmişti.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Bakmadan Geçme

Kurbanlık vekalet nasıl verilir, nasıl alınır, ne söylenir 2024? Dybala Galatasaray'a mı gelecek? 5 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 5 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 5 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Portekiz Finlandiya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz Finlandiya hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title