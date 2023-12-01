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Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?

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Peros, temizlik sektörünün önde gelen markalarından birisi olması nedeniyle Peros hangi ülkenin? Sorusu, marka hakkında merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Peki, Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?

Peros hangi ülkenin? Sorusu, marka hakkındaki detayları araştırmakta olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Peros, temizlik ürünleri konusunda sektörün öne çıkan markaları arasında yer almaktadır ve bu nedenler detayları araştırılmaktadır. Peki, Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?

PEROS HANGİ ÜLKENİN?

Peros, Adana'daki üretim tesisinde kaliteli ve çeşitli temizlik ürünleri ile kozmetik ürünlerini üreterek müşterilere sunmaktadır. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde 2005 yılında temelleri atılan ve 56.000 m2 açık alan üzerine kurulan Beyaz Kağıt firması, 40.000 m2 kapalı alana sahip modern bir üretim tesisine ev sahipliği yapmaktadır. Peros Deterjan, 2005 yılında Adana'da Beyaz Kağıt firması tarafından kuruldu. Başlangıçta toz deterjan üretimiyle sektöre adım atan Peros, kısa sürede Türkiye'nin tanınmış deterjan markalarından biri haline geldi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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