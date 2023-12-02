Üye Girişi
Haberler

Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Pendikspor - Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman?

30 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor - Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor - Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor- Galatasaray maçı ne zaman?

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pendikspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 02 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'de başlayacak. Bu maç, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1'i izlemek için Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Galatasaray Pendikspor Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title