Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pendikspor - Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman?

30 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor - Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor - Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor- Galatasaray maçı ne zaman?

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pendikspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 02 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'de başlayacak. Bu maç, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1'i izlemek için Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.