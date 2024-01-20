Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Pendikspor - Beşiktaş maçı oynanıyor. Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Pendikspor - Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Pendikspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşıyor. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadelede 3-0 Pendikspor önde.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

76' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

75' Ibrahim Akdağ'ın uzun topunda Zaynutdinov topa vuramadan Halil araya girdi ve ceza sahası içine girdi devamında topu altı pastaki Thiam ile buluşturdu ve Thiam topu ağlara gönderdi.

74' GOL Mame Thiam ile fark üçe çıkıyor.

73' Pendikspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Erencan giren oyuncu Endri Çekici.

72' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

71' Alpaslan'ın kullandığı taç atışında Umut Nayir topu arkaya aşırdı ve Halil savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içine giren Halil'in yakın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

70' Gooool Pendikspor Halil ile farkı ikiye çıkardı.

69' Beşiktaş golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. Topla birlikte ceza sahasının önüne kadar gelen Gedson, Rebic'e pasını aktardı. Rebic boş durumdaki Muleka'ya topu aktardı ve Muleka topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem Ofsayt bayrağını kaldırdı.

68' Tayyip Talha'nın ayağa kalkmasıyla birlikte karşılaşma tekrardan hareketlendi.

67' Beşiktaş'ta Tayyip Talha kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

63' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

62' Semih Kılıçsoy hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve hakeme baktı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

61' Umut Nayir sağ kanattan topla birlikte geldi ancak Gedson son anda araya girdi ve topu kornere yolladı.

60' Pendikspor yine net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Halil ortasında Thiam'ı topla buluşturdu ancak Thiam'ın vuruşunu kaleci Mert son anda kurtardı.

56' Onur Bulut, Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Pozisyonun devamında Cenk ile kaleci Erdem çarpıştı ve oyun kısa süreliğine durdu.

54' Bu sefer de Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan topla birlikte hızlı çıkan Rashica ceza sahası içine giren Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Cenk topa ıska geçti.

53' Pendikspor yine net fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan topla birlikte gelen Thiam'ın ortasında altı pasın içerisinde topla buluşan Umut'un vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

49' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Umut pasında Erencan'ı topla buluşturdu ancak Erencan'ın pası doğrudan auta çıktı.

48' Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Zaynutdinov'un şutu direğin yanından auta çıktı.

47' Rachid Ghezzal sol kanattan topla gelmek istedi ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

46' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Demir Ege giren oyuncu Ghezzal.

İkinci yarı başladı.

D.A İlk yarı bitti.

45' Pendikspor etkili geldi. Sol kanatta Nuno Sequeira'nın pasında savunma arkasına sarkan Thiam ortasını açmadan hemen önce Onur araya girdi ve topu taca yolladı.

39' Pendikspor kazandığı topla birlikte hızlı çıkmak istedi ancak Umut Nayir yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

38' Beşiktaş bu dakikalarda oyunun kontrolünü ele aldı ve rakip yarı sahada hazırlık paslarını sürdürüyor.

37' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

36' Tayfur Bingöl sağ kanatta Rashica ile yaptığı verkaç sonrasında son çizgiye indi ve ortasını açmak istedi ancak dengesini kaybetti ve top auta çıktı.

29' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta Onur'un pasında ceza sahasına giren Rashica topu Cenk'e çevirdi ancak Cenk şutunu çekemeden savunma topu kornere gönderdi.

28' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

27' Umut Nayir, Alpaslan Öztürk'ün pasında sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak topun kontrolünü kaybetti.

24' Halil Akbunar'ın ortasında topa hareketlenen Thiam için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23' Beşiktaş'ta Demir Ege, Halil'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

20' Umut Nayir, Gedson'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

19' Ön alan baskısıyla topu kazanan Semih şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Erdem'de kaldı.

18' Alpaslan Öztürk ikili mücadelede Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

15' Gedson'un kısa kullandığı köşe vuruşunda Rashica topu aldı ve ortasını açtı ancak altı pasta şutunu çeken Cenk'in vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

14' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısında top kazanan Gedson topla birlikte geldi ve pasında Rashica'yı topla buluşturdu, şık bir çalımla önünü boşaltan Rashica pasını Cenk'e verdi. Cenk'in sert vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Semih'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

12' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Semih ortasını açtı ancak Tayfur topa vuramadan savunma topu kornere yolladı.

7' Nuno Sequeira savunma arkasına sarkan Erencan'ı topla buluşturmak istedi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

6' Sol kanatta Thiam'ın pasında topu önüne alan Umut Nayir şık bir çalımla önünü boşalttı ve ceza sahasının sol kenarından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

5' GOL Umut Nayir ile Pendikspor öne geçiyor.

4' Rashica sağ kanattan verkaç yaparak ilerlemek istedi ancak Cenk'in pası doğrudan taca çıktı.

3' Ön alanda topu kazanan Rashica pasında ceza sahasına hareketlenen Tayfur'a topu attı. Tayfur'un kafa vuruşunu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

1' Maç başladı...