Pendik'te çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu mu? Olay ne?

Pendik'te parçalanmış halde birden fazla çöp konteynerine atılmış olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Korkunç halde bulunan cansız bedenin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi. Peki, Pendik'te çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu mu? Olay ne?

NE OLMUŞTU?

Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın fark etmesi sonucunda korkunç olay ortaya çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Polisin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cesedin parçalandığı ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. Ekipler konteynerlere atılan cesedin kafasını ve diğer vücut parçalarını topladı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.