Pençe kilit operasyonu nerede yapılıyor? Pençe Kilit Operasyonu SON DAKİKA - Haberler

Pençe kilit operasyonu nerede yapılıyor? Pençe Kilit Operasyonu SON DAKİKA
- Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyinde başarılı ile icra ettiği Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Pençe kilit operasyonu nerede yapılıyor? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Operasyon kapsamında teröristlerle girdikleri çatışmada 3 kahraman Mehmetçik şehit düşerken, 4 Mehmetçik de yaralandı.
Pençe kilit operasyonu nerede yapılıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
MSB'den yapılan önceki açıklamalarda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." denildi. Buna göre bu bölgede operasyonlar devam ediyor.
MSB tarafından konuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.