PEGASUS UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI! Pegasus'tan ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır?

Pegasus Hava Yolları, sıkça düzenlediği kampanyalarla yurt dışı uçuşlarında uygun fiyatlar sunmaya devam ediyor. Uygun bilet fiyatları arayan yolcular, Pegasus'un 2025 kampanya tarihlerini ve ucuz bilet almanın yollarını araştırıyor. Peki, Pegasus 2025 kampanyaları başladı mı, ne zaman? Yurt dışına en ucuz bilet nasıl alınır? İşte, 2025 Pegasus kampanyaları hakkında bilinmesi gerekenler…

PEGASUS 2025 YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN?

Uygun fiyatlı uçak bileti fırsatlarını kaçırmak istemeyen yolcular, Pegasus'un 2025 yılı yurt dışı kampanyalarını yakından takip ediyor. Dubai, Avrupa ve birçok uluslararası destinasyona özel indirimli bilet fırsatları sunan Pegasus, belirli dönemlerde avantajlı fiyatlarla bilet satışları yapmaya devam ediyor.

PEGASUS UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

GÜNCEL PEGASUS 2025 KAMPANYALARI:

11 Mart - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında yurt dışı bilet alan Pegasus BolBol üyelerine 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediliyor.

13-14 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyayla, 1 Nisan - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygun fiyatlı yurt dışı uçak bileti satın alınabilecek.

Dubai - Ankara kampanyası kapsamında, belirli tarihlerde yapılan bilet alımlarında Dubai'den Ankara'ya avantajlı fiyatlarla uçuş imkânı sağlanacak.

Geçmiş kampanyalarda, 29-30 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan biletlerle, 17 Şubat - 30 Haziran 2025 arasında yurt dışına 11 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçuş fırsatı verildi.