Pegasus kabin bagajı hakkını kaldırdı mı? Pegasus kabin bagajı ücretli mi oldu?

Sosyal medyada dolaşıma giren konular arasında Pegasus'un kabin ücreti konusu yer alıyor. Pegasus Hava Yolları'nın kabin bagajı hakkını ücretli hale getirmesi tartışma yarattı. Pegasus kabin bagajını kaldırdı mı? Pegasus Hava Yolları kabin bagajından ücret mi alacak? İşte detaylar…

Pegasus Hava Yolları 'yeni uçuş paketi' kapsamında kabin bagajı uygulamasında yeni bir karar aldı. Artık Pegasus'tan 'light' uçuş paketi alan yolcuların uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre, Pegasus'un yeni çıkardığı 'light' isimli uçuş paketiyle kabin bagajı ücretli hale getirildi. Buna göre yolcular kabine veya uçak altına verecekleri bagajlar için ekstra bir ücret ödemek zorunda.

14 ŞUBAT'TAN İTİBAREN ÜCRET ALINACAK

Uygulama, 14 Şubat tarihinden itibaren dış hatlar Super Eko bileti alan yolcuları kapsıyor. Super Eko - Light sınıfı bileti bulunan yolcular yanlarına sadece koltuk altına sığabilecek büyüklükte laptop yada küçük bir çanta alabilecek.