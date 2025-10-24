PEGASUS HİSSE YORUM: Pegasus hisse yükselişte mi, yükselmeye devam edecek mi? 24 Ekim Pegasus hisse fiyatı ve grafiği!

Borsa İstanbul'un en dikkat çekici havacılık hisselerinden biri olan Pegasus, güçlü finansal performansı ve büyüme potansiyeliyle hem kısa vadeli yatırımcıların hem de uzun vadeli portföy sahiplerinin ilgisini çekiyor. Peki, Pegasus hisse yükselişte mi, neden yükselişte? Pegasus Hisse yorum: Pegasus hisse fiyatı ve grafiği!

24 EKİM PEGASUS HİSSE YORUM

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) 2025 yılında hem iç hem dış hat operasyonlarındaki artışla dikkat çeken havayolu şirketlerinden biri konumunda. Şirketin piyasa değeri 103,10 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Fiyat/Kazanç oranının 6,7 gibi makul bir seviyede olması, hisse senedinin hâlen "göreceli olarak ucuz" bir değerleme taşıdığını gösteriyor. Net kazanç 13,29 milyar TL, yıllık gelir ise 111,82 milyar TL olarak açıklanmış durumda. Bu güçlü finansal tablo, Pegasus'un son yıllarda operasyonel verimliliğini artırdığını ve sektörde sağlam bir yer edindiğini ortaya koyuyor.

Pegasus'un 2024 yılı finansal sonuçları, havacılık sektörünün toparlanma döneminde olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Artan yolcu trafiği, dış hat kapasite büyümesi ve filo genişlemesi şirketin gelirlerine olumlu yansıdı. Ancak 2025 yılı ilk çeyrek bilançosunda açıklanan 2,63 milyar TL'lik zarar, kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Buna rağmen yılın ilk yarısında 2,49 milyar TL net kâr elde edilmesi, Pegasus'un mali dengelerini yeniden kurma sürecine girdiğinin işareti olarak yorumlanabilir.

Filo büyüklüğünü artırmaya yönelik yatırımlar, şirketin uzun vadeli stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Yakıt maliyetlerindeki artış ve döviz kuru dalgalanmaları, Pegasus'un kâr marjlarını baskılayabilir. Bununla birlikte, şirketin operasyonel maliyetlerini etkin yönetme başarısı, rakiplerine göre avantaj yaratıyor. 8.460 çalışanı ve istikrarlı gelir artışıyla Pegasus, Türkiye'nin önde gelen havayolu markalarından biri olmayı sürdürüyor.

PEGASUS HİSSE YÜKSELİŞTE Mİ?

Hisse senedi son dönemde yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Bugün itibarıyla yüzde 3,64 oranında artışla 210,60 TL seviyesinde işlem gören PGSUS, kısa vadede pozitif bir ivme yakalamış durumda. Ancak "yükselişte mi?" sorusu, yalnızca günlük performansla değil, teknik ve temel göstergelerin birlikte değerlendirilmesiyle yanıtlanabilir.

Teknik açıdan bakıldığında hisse orta vadede bir düşen kanal içerisinde hareket ediyor. 247 TL civarındaki destek seviyesi korunabildiği sürece yukarı yönlü tepki alımları görülebilir. Uzman analizlerine göre, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 260 TL ve 278 TL dirençlerinin test edilme olasılığı artıyor. Temel veriler açısından bakıldığında ise şirketin F/K oranı, gelir artışı ve düşük beta değeri hisseye istikrar kazandıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede dalgalı bir seyir sürse de, Pegasus hissesi orta vadeli bir toparlanma potansiyeline sahip. Şirketin 2025 yılı içerisinde filo genişletme, operasyonel kârlılığı artırma ve dış hat büyümesine odaklanma stratejisi bu potansiyeli destekliyor. Ancak yatırımcıların volatiliteye karşı temkinli davranması gerekiyor; çünkü havacılık sektörü küresel ekonomik gelişmelere karşı oldukça hassas bir yapıya sahip.

PEGASUS HİSSE FİYATI NE KADAR?

Pegasus hissesi güncel olarak 210,60 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda yüzde 3,64'lük bir yükseliş kaydeden hisse, haftalık periyotta da pozitif bir eğilim sergiliyor. Yıllık bazda ise PGSUS hissesi yüzde 10,29 oranında değer kazanmış durumda. Bu performans, şirketin güçlü bilançoları ve artan yatırımcı ilgisiyle destekleniyor.

Piyasa değeri 103 milyar TL seviyesine ulaşan Pegasus, Türkiye'nin halka açık en büyük havayolu şirketi unvanını koruyor. Fiyat/Kazanç oranının 6,7 seviyesinde seyretmesi, uzun vadeli yatırımcılar açısından hâlâ cazip bir seviyeye işaret ediyor. Bununla birlikte, temettü veriminin açıklanmamış olması bazı yatırımcılar için dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

24 EKİM PEGASUS HİSSE GRAFİĞİ

Pegasus hissesi, son bir yılda 200 TL ile 287 TL arasında geniş bir fiyat bandında hareket etti. 2025 yılı başlarında yaşanan düzeltme sürecinin ardından hisse 210 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda. Teknik analiz verileri, hisse için 247 TL'nin önemli bir destek noktası olduğunu, 278 TL'nin ise güçlü bir direnç seviyesi olarak izlendiğini gösteriyor.

Grafik görünümünde işlem hacminin son dönemde artış eğiliminde olması, yatırımcı ilgisinin devam ettiğini kanıtlıyor. Orta vadeli göstergelerde MACD ve RSI indikatörleri nötr sinyaller verirken, kısa vadede alım yönlü sinyaller öne çıkıyor. Bu tablo, hisse fiyatının mevcut seviyelerde taban oluşturma çabasına işaret ediyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!