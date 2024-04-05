Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Pazartesi vergi dairesi açık mı? Sorusu, bayram tatili nedeniyle merak edilmekte. Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Peki, Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

PAZARTESİ VERGİ DAİRESİ AÇIK MI?

8 - 9 Nisan resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak. Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. Böylece 8 - 9 Nisan tarihinde vergi daireleri kapalı olacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesinde, yani 9 Nisan Salı günü, genellikle yarım gün olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerine denk geldiğinden, hafta sonu tatili bayram tatiline eklenmiş olacak.