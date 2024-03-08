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PayPal, PYUSD ile yapılan havalelerden ücret almayacak

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PayPal'ın Xoom adlı uluslararası para transferi uygulaması, stablecoin PYUSD'yi kullanarak işlem yapan kullanıcılara ücretsiz havale imkânı sunmaya başladı. Bu hamle, PayPal'ın Wise'a rakip olma ve PYUSD'nin kullanım alanını genişletme çabasının bir parçası. PayPal Kıdemli Başkan Yardımcısı Jose Fernandez da Ponte, Xoom'dan PYUSD ile para gönderenlerin sektördeki ortalama yüzde 2'lik ücretleri ödemeyeceklerini, alıcıların ise parayı yerel para biriminde alacağını söyledi.

PayPal, uluslararası para transferlerinde devrim yaratacak bir hamleye imza attı. Xoom platformunda PYUSD kullanarak yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

PayPal, Stablecoin Transferlerinden Ücret Talep Etmeyecek

PayPal'ın Xoom adlı uluslararası para transferi uygulaması, stablecoin PYUSD'yi kullanarak işlem yapan kullanıcılara ücretsiz havale imkânı sunmaya başladı. Bu hamle, PayPal'ın Wise'a rakip olma ve PYUSD'nin kullanım alanını genişletme çabasının bir parçası olarak ifade edilebilir.

Konu hakkında açıklama yapan PayPal Kıdemli Başkan Yardımcısı Jose Fernandez da Ponte, Xoom'dan PYUSD ile para gönderenlerin sektördeki ortalama yüzde 2'lik ücretleri ödemeyeceklerini, alıcıların ise parayı yerel para biriminde alacağını söyledi. Ponte, Xoom'un 160 ülkede faaliyet gösterdiğini ve 350.000'den fazla nakit alım noktasına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak Xoom, PYUSD transferleri için işlem ücreti almasa da, kullanıcılar döviz kuru farkı ödeyecek. Fernandez da Ponte açıklamasında, "Dijital para birimlerinin ana akım olarak benimsenmesi için iki şeye ihtiyacınız var: tüketiciler ve tüccarlar için sorunsuz bir deneyim ve bunları kullanmak için bir neden. Bu ya kolaylık ya da finansal teşvikler olabilir." ifadesini kullandı.

Son olarak Fernandez da Ponte, Xoom alıcılarının kriptoyu benimseme olasılığının daha yüksek olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu ve bu nedenle hizmetin gelecekte genişletilmiş fırsatlara yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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