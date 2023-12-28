PASAPORT HARCI NE KADAR 2024? Yeni pasaport ücreti ne kadar? Yeni yılda pasaport ücretleri zamlanacak mı?

Yeni pasaport ücretleri, pasaportun türüne ve alınacak hizmetlere göre değişkenlik gösteriyor. Pasaport harcı ne kadar 2024 ve yeni pasaportlar zamlanacak mı merak ediliyor. 1 Ocak tarihinden itibaren pasaport ücretleri ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni pasaport ücreti ne kadar? Yeni yılda pasaport ücretleri zamlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

YENİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Yeni yılda kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu. İşte madde madde tüm ücretler.

YENİ YILDA PASAPORT ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

İşte değerli kağıtların yeni ücretleri: