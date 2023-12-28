PASAPORT HARCI NE KADAR 2024? Yeni pasaport ücreti ne kadar? Yeni yılda pasaport ücretleri zamlanacak mı?
2024 yılına girmemize sayılı günler kala, birçok kişi yeni pasaport ücretlerini merak ediyor. Yeni yıl itibariyle pasaport almak isteyenlerin en çok sorduğu sorular arasında "Yeni pasaport ücreti ne kadar?" ve "Yeni yılda pasaport ücretleri zamlanacak mı?" soruları yer alıyor. Pasaport harcı ne kadar 2024 olduğu araştırılıyor. Peki, yeni pasaport ücreti ne kadar? Yeni yılda pasaport ücretleri zamlanacak mı?
Yeni pasaport ücretleri, pasaportun türüne ve alınacak hizmetlere göre değişkenlik gösteriyor. Pasaport harcı ne kadar 2024 ve yeni pasaportlar zamlanacak mı merak ediliyor. 1 Ocak tarihinden itibaren pasaport ücretleri ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni pasaport ücreti ne kadar? Yeni yılda pasaport ücretleri zamlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…
YENİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?
Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Yeni yılda kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu. İşte madde madde tüm ücretler.
YENİ YILDA PASAPORT ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.
İşte değerli kağıtların yeni ücretleri:
- Noter kağıtları 87 TL
- Beyanname 87 TL
- Protesto, vekaletname, resen senet 174 TL
- Pasaport 790 TL
- İkamet izni 565 TL
- Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL
- Değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL
- Kayıp nedeniyle kimlik 260 TL
- Aile cüzdanları 705 TL
- Sürücü belgeleri 990 TL
- Sürücü çalışma belgeleri 990 TL
- Motorlu araç tescil belgesi 885 TL
- İş makinesi tescil belgesi 740 TL
- Banka çekleri 55 TL
- Mavi kart 130 TL
- Yabancı çalışma belgesi 565 TL
- Çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL