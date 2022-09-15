Partizan - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Partizan - Nice maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Partizan - Nice bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Partizan - Nice maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Partizan - Nice maçı ne zaman?