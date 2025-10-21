Haberler

Park Şamdan satılıyor mu? Park Şamdan ne kadara satılıyor?

Park Şamdan satılıyor mu? Park Şamdan ne kadara satılıyor?
Park Şamdan satılıyor mu? Uzun yıllardır İstanbul sosyetesinin buluşma noktası olan bu tarihi mekanın durumu hakkında pek çok soru gündemde. Peki, Park Şamdan satılıyor mu? Park Şamdan ne kadara satılıyor?

Park Şamdan satılıyor mu? Bu köklü restoranın geleceğiyle ilgili pek çok kişi merak içinde. Uzun yıllar boyunca İstanbul'un önemli isimlerini ağırlayan bu mekan şimdi yeniden gündemde. Peki, Park Şamdan gerçekten satışa çıkarıldı mı? Satılıyorsa fiyatı ne kadar? Tüm bu soruların cevabı, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PARK ŞAMDAN SATILIYOR MU?

Park Şamdan markası icra yoluyla satışa çıkarılmış durumda. İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan'ın marka hakkının borç nedeniyle satışa konduğu belirtiliyor. Restoranın kendisi yaklaşık 8 yıldır kapalı olmasına rağmen, marka hakkı için bir satış süreci başlatılmıştır. Bu satış, iki aşamalı ihale yöntemiyle ve çevrimiçi platform üzerinden gerçekleşecek.

PARK ŞAMDAN NE KADARA SATILIYOR?

Park Şamdan markasının muhammen bedeli yani tahmini başlangıç fiyatı 2,5 milyon lira olarak belirlenmiş. Bu bedel, markanın satışa çıkarıldığı fiyat olarak ilan edilmiştir. İhale süreci iki aşamada yapılacak olup, 28 Ekim – 4 Kasım 2025 ve 27 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ihaleye katılmak mümkün.

PARK ŞAMDAN NEDEN SATILIYOR?

Park Şamdan markasının satışa çıkarılmasının sebebi, bir borçtan dolayı icra yoluna başvurulmasıdır. Restoran yaklaşık 8 yıl önce tamamen kapanmış ve şirket son 5 yıldır kâr edememiştir. Ayrıca markanın tescili bulunmamaktadır ve marka tanınmış marka statüsünde değildir. İşletmenin maddi sıkıntılar nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldığı ve borçların ödenmesi amacıyla marka hakkının satıldığı belirtilmektedir.

Özetle, Park Şamdan markası, borçlar nedeniyle icra yoluyla 2,5 milyon lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılmış; marka 1981'de açılmış ve işletme finansal sorunlar nedeniyle kapanmıştır.

PARK ŞAMDAN NE ZAMAN AÇILDI?

Park Şamdan, 1981 yılında Nişantaşı'nda Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından kurulmuştur. Açıldığı dönemde kısa sürede İstanbul sosyetesinin gözde buluşma noktalarından biri haline gelmiş ve 1980'ler ile 1990'larda iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırlayan prestijli bir mekan olmuştur.

