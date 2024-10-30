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Papel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Yıldırım: Yapay zekaya duyarsız kalmıyoruz, yeniliği önemsiyoruz!

Papel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Yıldırım: Yapay zekaya duyarsız kalmıyoruz, yeniliği önemsiyoruz!
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Türkiye'nin önde gelen fintek şirketlerinden Papel, sektördeki konumunu güçlendirmek için yapay zekâ teknolojisinden yararlanıyor. Papel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, güvenli ve verimli finansal deneyim sağlamak adına yapay zekâ teknolojisine yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Günümüzde yaygınlaşmaya ve gelişmeye hızla devam eden yapay zekâ teknolojileri, şirketler için büyük bir dönüşümün habercisi. Büyük veri setlerini hızlı analiz etme yeteneği sayesinde yapay zekâ teknolojileri hem şirketler hem de müşteriler için operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufu, güvenlik ve müşteri deneyiminde iyileşme gibi birçok fayda sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen şirketlerin birçoğu yatırımlarını yapay zekâ entegrasyonlarından yana kullanmayı tercih ediyor.

Yapay zekâ entegrasyonlarından yararlanmanın finansal suçlarla mücadele ve yasal mevzuata uyum gibi büyük öneme sahip alanlarda gerekli olduğunu da belirten Seyhan İbrahim Yıldırım, bunun yanı sıra iş süreçlerinde yönetimin kolaylaşarak verimin artmasında yapay zekanın desteğinin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

"Papel'in bağlı olduğu mevzuata tam uyum sağlamayı önemsiyor ve yapay zekâ teknolojilerinin sağladığı desteği sektördeki konumumuzu güçlendirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda müşteri deneyimini geliştirmek ve daha verimli bir finans ekosistemi geliştirmek için yapay zekâ birçok avantaj sunuyor."

Kullanıcı güvenliğinin en önem verdiği konulardan biri olduğunu vurgulayan Papel YK Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım "Hedefimiz yapay zekâ teknolojisinin desteğiyle siber güvenlik alanında zirve noktaya ulaşmak. Her geçen gün gelişen ve değişen dünyamızda yapay zekâ teknolojilerinin desteğinden yararlanmayı gerekli buluyoruz. Bu alandaki yatırımlarımıza devam ederek olası sorunları gerçekleşmeden analiz edip önlem alabiliyoruz" dedi.

"PAPEL OALRAK HER ZAMAN GÜNCEL KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yıldırım, yapay zekâ teknolojilerinin entegrasyon sürecinde müşteri geri bildirimlerinin büyük etkisinin olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: ''Müşteri geri bildirimleri hizmetlerimizin gelişim aşamalarında bizlere yol haritası çiziyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız gereği üreteceğimiz çözümlerin yenilikçi olduğu kadar ihtiyaca yönelik olmasına çok özen gösterdiğimiz konulardan biri. Müşterilerimize kolay, hızlı ve avantajlı deneyimler sunmaya devam etmek için yapay zekâ teknolojilerini iş modelimize entegre etmeye devam edeceğiz.''

PAPEL HAKKINDA

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem vizyonuyla yola çıktı.

6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Hızlı, güvenli ve kolay bir finansal deneyim yaratma vizyonuyla hizmetlerine devam eden Papel, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten şirket DNA'sı ile öne çıkıyor. Elektronik para, ön ödemeli kart, fiziki ve sanal POS, dijital cüzdan gibi geniş bir yelpazede bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunan Papel, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımı ile ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Yapay Zeka

İbrahim Yıldırım Yapay Zeka Türkiye Finans Seyhan

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