Papara kimin, sahibi kim? Papara hangi bankaya ait?

Finansal teknolojiler (fintech) alanında Türkiye'nin en bilinen markalarından biri olan Papara, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. 2015 yılında kurulan şirket, milyonlarca kullanıcıya elektronik para ve dijital cüzdan hizmeti sunarken, 2025 yılı itibarıyla faaliyet izninin iptali ve hakkında yürütülen soruşturmalarla dikkat çekiyor. Peki Papara kimin, sahibi kim, hangi bankaya ait, hangi ülkenin şirketi ve şu anda son durum ne? Detaylar haberimizde...

PAPARA KİMİN? PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?

Papara Elektronik Para A.Ş., 2015 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kuruldu. Şirketin tamamı Karslı'nın kurduğu PPR Holding Anonim Şirketi'ne aittir. Papara'nın sermaye yapısında başka herhangi bir ortak bulunmamaktadır.

Finansal teknoloji alanında Türkiye'deki öncü girişimlerden biri olan Papara, 2016 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) elektronik para kuruluşu lisansı alarak resmi faaliyetlerine başlamıştır.

Kısa sürede büyüyen şirket, 23 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak Türkiye'deki en büyük dijital finans platformlarından biri haline geldi. 2023 yılı itibarıyla Papara, 3,28 milyar TL vergi öncesi kâr açıklamış, toplam varlıklarını 5,23 milyar TL seviyesine taşımıştır.

Papara'nın tek hissedarı olan PPR Holding'in de yine Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulduğu ve yönetildiği bilinmektedir. Bu nedenle "Papara kimin?" sorusunun yanıtı doğrudan Ahmed Faruk Karslı'dır.

PAPARA HANGİ BANKAYA AİT?

Papara, herhangi bir bankaya bağlı değildir. Yani ne özel ne de kamu bankalarına ait bir finansal kuruluş değildir. Papara, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında, kendi lisansıyla faaliyet gösteren bağımsız bir elektronik para kuruluşuydu.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar Papara üzerinden 7/24 para transferi yapabiliyor, kartla alışveriş gerçekleştirebiliyor ve dijital cüzdan hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Kısacası Papara bir banka değildir, ancak bankaların sunduğu bazı hizmetleri fintech teknolojisiyle sunan bir ödeme platformudur.

PAPARA HANGİ ÜLKENİN?

Papara, Türkiye merkezli bir şirkettir. Genel merkezi İstanbul'da bulunan şirket, Türk mevzuatına tabi olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. 2020 yılından itibaren PPR Holding çatısı altında uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda Avrupa ve Asya pazarlarına açılmış, İspanya'da "Papara Spain SL" ve Pakistan'da "SadaPay" markalarıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Ancak tüm bu genişlemelere rağmen Papara'nın ana merkezi Türkiye'de kalmıştır. Dolayısıyla Papara, Türk girişimciler tarafından kurulmuş, Türk yasalarına tabi, Türkiye merkezli bir finansal teknoloji şirketidir.

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

Papara'nın kurucusu ve PPR Holding'in sahibi olan Ahmed Faruk Karslı, Türkiye'nin önde gelen genç girişimcilerinden biridir. İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi mezunu olan Karslı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2007 yılından itibaren hukuk ve teknoloji sektörlerinde farklı şirketlerde görev alan Karslı, 2015 yılında Papara'yı kurarak finansal teknoloji alanında Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

2017'de Mastercard logolu PaparaCard'ı piyasaya süren şirket, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır. Karslı, 2022 yılında CEO görevini kısa bir süreliğine devretse de 2024 yılında yeniden yönetimin başına geçmiştir.

Karslı, 2023 yılında İstanbul Boğazı'ndaki tarihi bir yalıyı 200 milyon TL'ye satın almasıyla da gündeme gelmişti. 2025 itibarıyla ise Papara ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiştir.

PAPARA KİMİN SPONSORU?

Papara, Türkiye'de spor ve e-spor alanında yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da tanınmaktadır.

Şirket, 2023 yılında Trabzonspor ile stadyum isim sponsorluğu için 1 milyar 416 milyon TL tutarında beş yıllık bir anlaşma imzalamıştır. Bunun dışında Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe gibi kulüplerle de farklı branşlarda sponsorluk iş birlikleri yürütmüştür.

Papara, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Futbol A Takımı, Göztepe Kadın Voleybol Takımı gibi birçok spor kulübüne finansal destek sağlamıştır.

Ayrıca Papara SuperMassive adlı e-spor kulübünü satın alarak Türkiye'de bu alanda kurumsal düzeyde yatırım yapan ilk marka olmuştur.

PAPARA KAPANDI MI?

Papara tamamen kapanmadı ancak faaliyet izni iptal edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mayıs 2025 tarihinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu.

Bu karar, 6493 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince alındı. TCMB'nin resmi açıklamasında, Papara'ya 2016 yılında verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izninin geri çekildiği belirtildi.

Bununla birlikte, aynı dönemde Papara ve bağlı olduğu PPR Holding ile toplam sekiz şirkete yasa dışı bahis operasyonu kapsamında el konuldu ve kayyum atandı. Bu nedenle şirketin hizmetleri durduruldu ve kullanıcı hesaplarına geçici erişim kısıtlamaları getirildi.

Dolayısıyla Papara şu anda yasal olarak faaliyet göstermemekte, ancak şirketin tamamen kapanıp kapanmayacağına ilişkin süreç mahkeme ve düzenleyici kurumların kararına bağlıdır.

PAPARA'DA SON DURUM NE?

2025 yılı itibarıyla Papara, ciddi bir hukuki ve idari süreç içerisindedir. Şirketin faaliyet izni iptal edilmiş, yönetimine kayyum atanmış ve bazı yöneticileri hakkında "yasa dışı bahis gelirlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştır.

Papara kullanıcılarının hesaplarına erişimle ilgili kısıtlamalar dönem dönem devam etmektedir. Şirketin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler büyük ölçüde durdurulmuş, para transferleri geçici olarak askıya alınmıştır.

Finansal düzenleyicilerden yapılan açıklamalara göre, Papara'nın mevcut bakiyeleri ve kullanıcı varlıkları devlet denetimi altına alınmıştır. Sürecin sonuçlanmasının ardından kullanıcıların mağduriyetinin giderilmesi beklenmektedir.