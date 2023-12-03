Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü Hürriyet Kelebek tarafından dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri kategorilerinden biridir. Vatandaşlar ise şu anda CANLI yayınlanan program hakkında Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kim kazandı? Pantene Altın Kelebek oy vermek ücretli mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Ortak yayında CANLI yayınlanan Pantene Altın Kelebek ödüllerini kimlerin kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kim kazandı? Pantene Altın Kelebek oy vermek ücretli mi? İşte detaylar…

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KİM KAZANDI?

Hürriyet tarafından verilen Pantene Altın Kelebek ödülleri bu yılda sahiplerini buluyor. Kanal D ve teve2 ortak yayınından izlenebilen yayın saat 19.30'da başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde kamera artık sahnede olacak ve ödüller dağıtılacak. Ödüllerin sahipleri ise henüz belli olmadı. Ödüller dağıtıldıkça haberimiz güncellenecektir.

PANTENE ALTIN KELEBEK OY VERMEK ÜCRETLİ Mİ?

Oylama, http://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sayfası üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına açıktır ve ücretsizdir.

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