Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü Hürriyet Kelebek tarafından dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri kategorilerinden biridir. Vatandaşlar ise şu anda CANLI yayınlanan program hakkında Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti?

Ortak yayında CANLI yayınlanan Pantene Altın Kelebek ödüllerini kimlerin kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? İşte detaylar…

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU KİM KAZANDI?

Hürriyet tarafından verilen Pantene Altın Kelebek ödülleri bu yılda sahiplerini buluyor. Kanal D ve teve2 ortak yayınından izlenebilen yayın saat 19.30'da başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde kamera artık sahnede olacak ve ödüller dağıtılacak. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Komedi Erkek Oyuncu kategorisinde Burak Dakak, Çağlar Çorumlu, Çok Güzel Hareketler 2, Doğu Demirkol, Enes Koçak, Engin Günaydın, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok ve Güldür Güldür Show Ekibi arışıyor. Ödülün kime gittiği ise henüz belli olmadı.

PANTENE ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Bu yılın Pantene Yıldızı Parlayanları Özge Yağız, Simay Barlas, Sıla Türkoğlu ve Caner Topçu oldu!

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