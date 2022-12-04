Pantene Altın Kelebek Ödül töreni nerede yapılıyor? Altın Kelebek ödüllerini CANLI İZLE!

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PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NEREDE YAPILIYOR?

48. Altın Kelebek ödüllerinin sunucu bu sene Çağla Şikel ve Cem Davran oldu. Altın Kelebek ödülleri 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.00'da Kanal D ve Teve2'de izleyicisi ile buluşuyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ CANLI İZLE!

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ JÜRİSİ

Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde; Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner'in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence bulunuyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLER KAZANDI?

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)

EN İYİ DİZİ: Yargı

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis

EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster

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