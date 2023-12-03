PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 saat kaçta başlıyor, CANLI izleme linki! Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülü kim kazandı?

Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü Hürriyet Kelebek tarafından dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri kategorilerinden biridir. Vatandaşlar ise şu anda CANLI yayınlanan program hakkında Pantene Altın Kelebek 2023 saat kaçta başlıyor, CANLI izleme linki! Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülü kim kazandı? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Ortak yayında CANLI yayınlanan Pantene Altın Kelebek ödüllerini kimlerin kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Pantene Altın Kelebek 2023 saat kaçta başlıyor, CANLI izleme linki! Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülü kim kazandı? İşte detaylar…

PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, CANLI İZLEME LİNKİ

Hürriyet tarafından verilen Pantene Altın Kelebek ödülleri bu yılda sahiplerini buluyor. Kanal D ve teve2 ortak yayınından izlenebilen yayın saat 19.30'da başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde kamera artık sahnede olacak ve ödüller dağıtılacak.

PANTENE ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Bu yılın Pantene Yıldızı Parlayanları Özge Yağız, Simay Barlas, Sıla Türkoğlu ve Caner Topçu oldu!

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