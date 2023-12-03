PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler?
Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü Hürriyet Kelebek tarafından dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri kategorilerinden biridir. Vatandaşlar ise şu anda CANLI yayınlanan program hakkında Pantene Altın Kelebek 2023 kazananlar liste nedir? 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…
Ortak yayında CANLI yayınlanan Pantene Altın Kelebek ödüllerini kimlerin kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Pantene Altın Kelebek 2023 kazananlar liste nedir? 49. Pantene Altın Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…
PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Pınar Deniz (YARGI - KANAL D)
- Ödülü Perihan Savaş takdim etti.
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Salih Bademci (DİLEK TAŞI - KANAL D / KULÜP / TERZİ - NETFLIX)
- Ödülü Perihan Savaş verdi.
EN İYİ DİZİ
- YALI ÇAPKINI (STAR TV)
- Ödülü Perihan Savaş tarafından verildi.
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
- Serenay Sarıkaya & Kıvanç Tatlıtuğ (AİLE - SHOW TV)
- Ödülleri Nebahat Çehre takdim etti.
PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR
- Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas, Caner Topçu
- Ödüllerini P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun elinden aldı.
BAŞARI ÖDÜLÜ
- YARGI DİZİSİ (KANAL D)
- Ödülü Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu verdi.
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
- Ada Erma (KULÜP - NETFLIX)
- Ödülü Rana Denizer takdim etti.
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU
- Hafsanur Sancaktutan (YA ÇOK SEVERSEN - KANAL D)
- Ödülü Melis Sezen tarafından verildi.
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU
- Kerem Bürsin (YA ÇOK SEVERSEN - KANAL D)
- Ödülü Melis Sezen'in elinden aldı.
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ
- YA ÇOK SEVERSEN (KANAL D)
- Ödülü Melis Sezen tarafından verildi.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU
- Ecem Erkek (GÜZEL GÜNLER - SHOW TV)
- Ödülü Nihat Odabaşı takdim etti.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU
- Çağlar Çorumlu (AYAK İŞLERİ - GAİN)
- Ödülü Nihat Odabaşı tarafından verildi.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
- GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (SHOW TV)
- Ödüllerini Nihat Odabaşı takdim etti.
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
- Nükhet Duru
- Ödülü P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu tarafından verildi.
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI
- Derya Bedavacı
- Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu'nun elinden aldı.
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI
- Hakan Altun
- Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu tarafından verildi.
EN İYİ KADIN ŞARKICI
- Melike Şahin
- Ödülü Şevval Sam tarafından takdim edildi.
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
- Edis
- Ödülü Şevval Sam'ın elinden aldı.
EN İYİ RAPÇİ
- BLOK3
- Ödülü Şevval Sam tarafından verildi.
EN İYİ SPOR PROGRAMI
- BEIN SÜPER LİG
- Ödülü Eser Yenenler takdim etti.
EN İYİ YARIŞMA
- MASTERCHEF TÜRKİYE (TV8)
- Ödülü Yağmur Tanrısevsin'in elinden aldı.
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI
- ESRA EROL'DA (ATV)
EN İYİ KADIN SUNUCU
- Müge Anlı (MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV)
- Ödülü İzzet Öz, ATV programlar müdürüne verdi.
EN İYİ ERKEK SUNUCU
- Kenan İmirzalıoğlu (KİM MİLYONER OLMAK İSTER - ATV)
AZERBAYCAN'IN PARLAYAN YILDIZI
- Necibe Ahmedi
- Kemale Piriyeva
- Samire Efendi
- Ödüllerini Anar Ağakişiyev takdim etti.
EN İYİ MÜZİK GRUBU
- Madrigal
- Ödülü Metin Özülkü tarafından verildi.
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
- Semicenk
- Ödülü Metin Özülkü tarafından verildi.
EN İYİ ŞARKI
- PİŞMAN DEĞİLİM (Semicenk & Doğu Swag)
- Ödüllerini Metin Özülkü'nün elinden aldılar.