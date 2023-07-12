Paneer Pasanda tarifi! Masterchef Paneer Pasanda nasıl yapılır? Paneer Pasanda için gerekli malzemeler nelerdir? Paneer Pasanda hangi ülkeye ait?

Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Paneer Pasanda yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Paneer Pasanda nasıl yapılır? Paneer Pasanda yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Paneer Pasanda yemeği tarifi! Paneer Pasanda nasıl yapılır? Paneer Pasanda yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Paneer Pasanda tarifi oldu. Peki en güzel Paneer Pasanda yemek tarifi nasıldır? Paneer Pasanda yemeği nasıl yapılır? Paneer Pasanda için gerekli malzemeler nelerdir? Paneer Pasanda tarifi! Paneer Pasanda nedir, ne demek? Masterchef Paneer Pasanda nasıl yapılır? Paneer Pasanda hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Paneer Pasanda hangi ülkeye ve yöreye aittir? Paneer Pasanda hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

PANEER PASANDA HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? PANEER PASANDA NEDİR, NE DEMEK?

Paneer Pasanda, Hint mutfağına ait zengin ve lezzetli bir yemektir. Paneer Pasanda'nın basit bir tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PANEER PASANDA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler:

Paneer Marinasyon İçin:

250 gram paneer (Hint peyniri), küp şeklinde kesilmiş

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon tohumu (taze öğütülmüş)

1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş tohumu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük soğan, doğranmış

2 yeşil biber, doğranmış

2 domates, doğranmış

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı garam masala

1/2 su bardağı sıcak su

1/4 su bardağı krema veya yoğurt

Tuz (tatmak için)

Taze kişniş (süslemek için)

PANEER PASANDA NASIL YAPILIR?

Paneer parçalarını bir kaseye alın. Yoğurt, kırmızı toz biber, kimyon tohumu, kişniş tohumu, tuz ve limon suyunu ekleyin. Paneer parçalarını karışıma batırın ve en az 30 dakika marinasyon için buzdolabında bekletin.

Tereyağını bir tavada eritin. Doğranmış soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.

Yeşil biberleri ve doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler yumuşayana kadar karıştırarak kavurun.

Domates salçasını, kırmızı toz biberi, toz zerdeçalı ve garam masalayı ekleyin. Karıştırarak sosu pişirin.

Sıcak suyu ekleyin ve sosu biraz kaynatın. Ardından krema veya yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Sosu kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin. Tuzunu kontrol edin ve gerektiğinde ayarlayın.

Ayrı bir tavada paneer parçalarını kızartın. Tavada tereyağını eritin ve paneer parçalarını ekleyin. Her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.

Kızarmış paneer parçalarını sosun içine ekleyin. Paneer parçalarını sosla kaplayın ve birkaç dakika daha pişirin.

Paneer Pasanda'yı bir servis tabağına alın. Üzerine taze kişniş yaprakları serpin.

Paneer Pasanda'yı pilav, naan ekmeği veya roti ile servis yapın.

Afiyet olsun!