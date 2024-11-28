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Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı?

Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı?
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Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı merak ediliyor. Palandöken nerede ve hangi ilde olduğu sık sık araştırılıyor. Peki, bu yıl Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ne kadar?

Palandöken Kayak Merkezi nerede? Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan Palandöken, 3.125 metreye ulaşan zirvesiyle dikkat çeker. Palandöken Kayak Merkezi hangi ilde ve yeni sezon açıldı mı soruları gündeme geliyor. Palandöken Kayak Merkezi ücretli mi? Detaylar haberimizdedir…

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ilinin güneybatısında yer almaktadır.

Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı?

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Son günlerde kentte etkili olan yağışlar sayesinde, Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kayak merkezinde pistler titizlikle hazırlanarak sezona hazır hale getirildi. Sezonun bugün başlayacağının duyurulmasıyla birlikte, çok sayıda kayaksever kayak keyfi için Palandöken'e akın etti.

Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı?

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ KAÇ METRE?

Konaklı Kayak Merkezi, şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 460 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Pistin başlangıç noktası 2.735 metre, bitiş noktası ise 2.605 metre yükseklikte yer almakta olup, toplam irtifa farkı 130 metredir. Pist uzunluğu 300 metre olan merkezde, ortalama eğim %43'tür. Tesis, hizmet binası, kafeterya ve bakım binasından oluşan sabit yapılarla ziyaretçilere hizmet vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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