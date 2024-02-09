Pakistan seçim sonuçları 2024! Pakistan'da seçimleri kim kazandı?

Pakistan seçim sonuçları 2024! Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için dün yapılan seçimlere ilişkin sonuçlar gelmeye devam ediyor. Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 220 sandalyenin dağılımını açıkladı. Peki, Pakistan'da seçimleri kim kazandı? İşte Pakistan seçim sonuçları haberimizde...

PAKİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024

Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.

EYALET MECLİSLERİNDE İLK SONUÇLAR

Hayber Pahtunhva'da eyalet meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 85 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 3 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor. Pencap eyalet meclisinde, PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum göze çarpıyor. Pencap eyalet meclisinde PML-N 118, PTI 122, PPP ise 10 sandalye elde etti. Sind eyalet meclisinde, PPP'nin önde olduğu görülüyor. Eyalet meclisinde PTI 14, PPP 82 sandalye kazandı. Belucistan eyalet meclisinde, PTI 4, PML-N 8 ve PPP 6 sandalye elde etti. Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy sayma işlemi sürüyor.

NAVAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA

PML-N lideri Navaz Şerif, Lahor'da yaptığı açıklamada, partisinin seçimleri "kazandığını" ifade ederek, "kaynayan mevcut siyasi ve ekonomik kriz" durumuna tek çözümün tüm partilerin el ele verip ulusal birlik hükümeti kurması olduğunu söyledi. Şerif, Pakistan Halk Partisi (PPP), Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ile görüşme yapılacağını dile getirerek, bağımsız milletvekillerini de söz konusu görüşmelere davet etti.

"İLETİŞİM SORUNU, SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASINDA GECİKMEYE YOL AÇTI"

Pakistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınması nedeniyle yaşanan "iletişim sorununun" dün yapılan genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasında gecikmeye neden olduğu belirtildi. Açıklamada, seçim sonuçlarının geç iletilmesi sebebiyle medya ve kamuoyunda yer alan endişelere atıfta bulunularak, cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin "kusursuz bir güvenlik durumu sağlamak" için askıya alındığı aktarıldı.