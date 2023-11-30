Özlem Öz ve Tayyar Öz'e soruşturma mı açıldı ve Tayyar Öz neden açığa alındı merak ediliyor. Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Peki, Özlem ve Tayyar Öz hakkında neden soruşturma başlatıldı? Tayyar Öz neden açığa alındı, son durum nedir?

Özlem ve Tayyar Öz hakkında neden soruşturma başlatıldı ve Tayyar Öz neden açığa alındı, son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Haklarında 4 farklı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tayyar ile Özlem Öz çiftinden açıklama geldi. Özlem ve Tayyar Öz hakkında neden soruşturma başlatıldı? Tayyar Öz neden açığa alındı, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ÖZLEM VE TAYYAR ÖZ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan çift, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

TAYYAR ÖZ NEDEN AÇIĞA ALINDI, SON DURUM NEDİR?

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak yurt dışı yasağı getirildi.

Çiftin avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkiller, Tayyar Taylan ÖZ ve Özlem Altınok Öz ile alakalı bir kısım medya organlarında haber konusu olan soruşturmadan, dün akşam saatleri itibarı ile haberdar olduk. Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden "e-fatura" sistemi ile yapmakta, sosyal medya işbirliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler."

"KAMUOYUNDA İNFİAL YARATIP GÖZALTI VE TUTUKLAMA BASKISI OLUŞTURULUYOR"

"Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir. Bunu yapanların asıl maksatlarının; kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu herkesçe bilinmektedir. Ve fakat bu dosyada adı geçenlerden birinin "1 - 2 ve 6 yaşlarında üç çocuk annesi olan hamile bir kadın" olduğu ele alındığında, bu konu hakkında yazıp çizecek herkesi asgari standartta da olsa erdemli davranmaya davet ediyoruz."

Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz. Son olarak Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz."