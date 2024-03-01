Özge Vataner kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Erzincan Belediye Başkan adayı ise Özge Vataner oldu. Özge Vataner kimdir? Özge Vataner nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZGE VATANER KİMDİR?

Özge Vataner Özege, 1989 yılında Erzincan'da doğmuştur. İlkokul ve lise eğitimini de yine Erzincan'da tamamlamıştır. 2014 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ise 2019 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Meslek hayatına 2013 ile 2018 yılları arasında Zonguldak'ta saha mühendisi, şantiye şefi ve proje koordinatörü olarak çalışarak başlamıştır. 2018 yılından itibaren Erzincan'da proje, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri veren kendi firmasını kurmuştur. Ayrıca, 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreterliği görevini yürütmektedir. Evli olan Özge Vataner Özege, 1 çocuk annesidir.