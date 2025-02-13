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Otomotiv devleri Honda ve Nissan'ın birleşmesi iptal edildi

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Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan, Aralık 2024'te duyurdukları birleşme planlarını iptal ettiklerini resmen açıkladı. Şirketler, imzaladıkları mutabakat zaptını karşılıklı anlaşarak feshettiklerini belirtti. Eğer birleşme gerçekleşseydi ve Nissan'ın kontrolündeki Mitsubishi de dahil olsaydı, yeni oluşumun net değeri yaklaşık 50 milyar dolar olacaktı.

Şirketlerin yönetim ekipleri, birleşme ile ulaşmak istedikleri hedefleri ve entegrasyon sonrası yapıyı detaylı bir şekilde tartıştı. Honda, birleşme sonrası yapı için CEO ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atayacağı ortak bir holding şirketi kurulması gibi çeşitli seçenekler sundu. Ayrıca, Honda'nın ana şirket, Nissan'ın ise yan kuruluş olacağı bir yapı da önerildi. Bu teklifler, Nissan yönetim kurulunun çoğunluğu tarafından reddedildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Şirketler, "elektrifikasyon çağına" girerken, hızla karar alma ve yönetim önlemlerini uygulama gerekliliğini vurgulayarak birleşme görüşmelerini sonlandırma kararı aldı. Bununla birlikte, "akıllı ve elektrikli araçlar çağına yönelik stratejik bir ortaklık çerçevesinde" iş birliğine devam etmeyi planladıklarını da eklediler.

NISSAN YENİ ORTAKLIKLAR ARAYIŞINDA

Nissan, Kasım ayında 9.000 kişiyi işten çıkaracağını ve küresel üretim kapasitesini beşte bir oranında azaltacağını açıklamıştı. Şirket, ABD ve Çin pazarlarındaki zorluklarla karşı karşıya. Analistler, Nissan'ın finansal durumunu güçlendirmek ve teknoloji alanında iş birliği yapmak için yeni bir ortak arayışına girebileceğini belirtiyor. Bu potansiyel ortaklardan biri, Apple ürünlerinin montajını yapan Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn olabilir. Foxconn, Nissan ile iş birliğine açık olduğunu, ancak bir satın alma niyetinde olmadığını belirtti. Ayrıca, Foxconn'un Renault'nun Nissan'daki hissesini satın almayı değerlendirdiği de bildirildi.

HONDA DİĞER PROJELERİNE ODAKLANIYOR

Honda, Sony ile iş birliği yaparak teknoloji odaklı Afeela markası altında elektrikli araçlar geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca, Prelude modelini yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu girişimler, Honda'nın gelecekteki stratejileri arasında yer alıyor. Honda ve Nissan arasındaki birleşme görüşmelerinin sona ermesi, her iki şirketin de gelecekteki stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden olacak gibi görünüyor. Özellikle Nissan'ın, finansal durumunu güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak için yeni ortaklıklar arayışı içinde olması muhtemel.

Otomotiv devleri Honda ve Nissan'ın birleşmesi iptal edildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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