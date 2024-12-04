Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Otomobil satışında yeni kural Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla birlikte engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren değişikliklere gidildi..

Yeni yönetmeliğe göre ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgilerinin tescil kayıtlarına işlenecek ve üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasak olacak.

2025'TE GEÇERLİ OLACAK

Karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikler şu şekilde sıralandı;

KAYBEDİLEN PLAKA E-DEVLETTEN TALEP EDİLEBİLECEK

- Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak.

- Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak imal edilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması veya otomatik vitesli olması ve araçta başka aparat bulunmaması halinde bu aracın tescil kayıtlarına ilgili şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, aracın tescil kayıtlarına, "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" şeklinde şerh işlenecek.

- Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KULLANMASI YASAK

- İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

- Aracın tescil kayıtlarına şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şeklinde şerh işlenecek.

ARAÇLARI KULLANACAK KİŞİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ TESCİL KAYITLARINA İŞLENECEK

- Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.

- Söz konusu şerhi haiz araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler tarafından, araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde, tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

Otomobil satışında yeni kural Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
img

Putin, Suriye ile ilgili dikkat çeken isteğini Erdoğan'a iletti
img

İstediği futbolcu ölüm tehdidi alıyor
img

Yüzlerce itfaiye memuru alınacak
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDoğu baba:

engelliyi hastaneye bırakıp sonra almaya gidecek olan yakını aracla ona giderken ya da engellinin ihtiyaçlarını karşılamaya ilaçlarını almaya çıktı diyelim suçlu mu yani bu durumda yapacağınız düzenleme batsın işinize gelince milyar dolar vergiler silin büyük sirketlerden ama almamanız gekeren fahiş vergileri kovalayin halktan anca

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

sahte raporlar sayesinde millet iyi para ve araba aliyor

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMM İİ:

Saçma şimdiye kadar demekki haksız yere kullanan bir çok insan oldu yerinde karar bir kanun çıkıyorsa ne için ve ne şekilde uygunsa kullanıma o yapılmalıdır tabi yine her olayda olduğu gibi hassas tarafları vardır oda bir genelge ile düzeltebilir geç fakat yerinde bir yönetmelik

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Uygulama basit. Engelli raporu ile alınan vergisiz araç , engelli araçta olmadan başkası tarafından kullanılıyor. Kullanım sırasında araçta engellinin de olması şartı ,epey zorluk getirecek..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.