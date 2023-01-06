TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Osmaniye TOKİ kura çekimi canlı izlemek isteyen kura adayları, Osmaniye TOKİ kura CANLI izle aramasını gerçekleştiriyor. Bugün gerçekleşecek olan Osmaniye TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Osmaniye TOKİ kura CANLI izle! Osmaniye TOKİ kura YOUTUBE izleme linki! Osmaniye TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesinde yer alan Osmaniye etabı için birçok vatandaş başvuruda bulundu. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Osmaniye TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Osmaniye TOKİ kura çekimi izleme linki! Osmaniye TOKİ kura CANLI izle! Osmaniye TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

OSMANİYE TOKİ KURA CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için OSMANİYE TOKİ KURA CANLI İZLE'ye tıklayınız. Bu sayede Osmaniye TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." Dedi.

2023 OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

6 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi işlemleri arasında Osmaniye ili de bulunuyor. Buna göre Osmaniye TOKİ kura çekimi 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekim işlemi TOKİ TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Osmaniye TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI