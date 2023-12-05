Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerel seçimlerde aday olup olmayacağı merak konusuydu. Peki, Osman Gürün tekrar aday olacak mı, aday mı? İşte, Osman Gürün Muğla adayı mı? Yanıtı haberimizde...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerel seçimlerde aday olup olmayacağı merak konusuydu. Peki, Osman Gürün tekrar aday olacak mı, aday mı? İşte, Osman Gürün Muğla adayı mı detaylar haberimizde...

OSMAN GÜRÜN ADAY MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Özel, kararın 25 yıldır bu görevi yürüten Gürün tarafından alındığını ve bayrağı teslim edeceğini söylediğini aktardı.

"OSMAN GÜRÜN YENİDEN ADAY OLMAYACAK"

CHP, temiz, sosyal ve yeşil belediyecilikle övünmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız 25 yıldır Muğla'ya hizmet ediyor. Türkiye'de bir kurumun notu en yüksek biçimde AAA'dır. O kurum Muğla Belediye Başkanlığı'dır. Çünkü yabancı kredi veren kurumlar bütün dünya kredi verdiği zaman bunu geri alacağına ikna olduğu için kredi notu böyle. Son 10 yılda sadece 642 km'lik kanalizasyon yapmışlar. 3 bin 252 km'lik de yol yapılmış Muğla'ya. Osman Gürün, 'Muğla'nın ağabeyi olarak bayrağı teslim ediyorum' dedi. Böyle veda her siyasetçiye nasip olsun.

"TANJU ÖZCAN YENİDEN ARAMIZDA"

Belediye başkanlarından oluşturacağımız bir heyet genel merkezimizde, belediyecilik üzerine tecrübelerini anlatacak. Bu bir ayrılık değil, ayrıca bir kavuşma var. Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım."