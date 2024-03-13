Osman Gökmen kimdir? CHP Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın İncirliova Belediye Başkan adayı ise Osman Gökmen. Osman Gökmen kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OSMAN GÖKMEN KİMDİR?

Osman Gökmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.