Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Osman Aşkın Bak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Osman Aşkın Bak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Osman Aşkın Bak aslen nereli? Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak kaç yaşında?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Osman Aşkın Bak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Osman Aşkın Bak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Osman Aşkın Bak aslen nereli? Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

OSMAN AŞKIN BAK ASLEN NERELİ?

Osman Aşkın Bak aslen Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak (d. 11 Ekim 1966), Türk makine mühendisi ve siyasetçi. Mevcut Gençlik ve Spor Bakanıdır.

Aslen Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı oldu.