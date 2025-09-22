Bir zamanlar enerji, altyapı ve mühendislik sektörlerinin parlayan yıldızlarından biri olarak gösterilen Oskar Holding, bugün sessiz sedasız bir çöküşün eşiğinde. Türkiye'nin dev projelerinde imzası bulunan bu köklü yapı, yıllar süren başarıların ardından şimdi iflasın eşiğinde duruyor. Peki, Oskar Holding sahibi Osman Karagöz kimdir? Osman Karagöz ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte, Karagöz'ün hayatına dair tüm detaylar...

OSMAN KARAGÖZ KİMDİR?

Türkiye'nin altyapı ve enerji sektöründeki en köklü firmalarından biri olan Oskar Holding'in kurucusu Osman Karagöz, iş dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren bir isimdir. Özellikle mühendislik, enerji ve kamu altyapı projelerinde gerçekleştirdiği büyük çaplı yatırımlarla tanınan Karagöz, kariyerine mütevazı bir şekilde başlamış; bugün ise uluslararası projelere imza atan bir iş insanı konumuna ulaşmıştır.

Ankara'da küçük bir elektrik malzemeleri dükkânında başlayan bu yolculuk, zamanla Türkiye'nin en büyük enerji altyapı projelerine dönüşmüştür. Osman Karagöz, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil; aynı zamanda spor ve sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da kamuoyunda bilinirliğe sahiptir.

OSKAR HOLDİNG KİMİN?

Oskar Holding'in sahibi Osman Karagöz, Türkiye'de mühendislik ve enerji sektörünün gelişmesine önemli katkılar sunmuş vizyoner bir girişimcidir. Kurucusu olduğu Oskar Holding'in ismi dahi kendi adından ilham alınarak oluşturulmuştur: "Osman" isminin ilk iki harfi ile "Karagöz" soyadının ilk üç harfinden oluşan "Oskar" markası, bu güçlü yapının temelini oluşturur.

Karagöz'ün liderliğinde Oskar Holding; enerji, ulaşım, telekom, konut ve ofis inşaatı, LED üretimi ve bilgi teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. Holdingin projeleri yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmamış; Arnavutluk, Azerbaycan ve daha birçok ülkede hayata geçirilen altyapı yatırımlarında da imzası bulunmaktadır.

Bunlar arasında en dikkat çeken projeler arasında:

Kızılırmak İçme Suyu Projesi (Ankara'nın su krizini çözen proje)

Bolu Tüneli

Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi

Azerbaycan Lenheren Stadyumu

Hava Kuvvetleri Karargâhı

Veliefendi Hipodromu

gibi stratejik yapılar yer almaktadır.

Oskar Holding, 1976 yılında Osman Karagöz tarafından kuruldu. Bu durum, şirketin 2025 yılı itibarıyla 49 yaşında olduğunu göstermektedir. Yani firma, neredeyse yarım asırlık bir tecrübeye ve kurumsal hafızaya sahiptir.

Enerji sektöründeki faaliyetlerine ilk olarak elektrik malzemeleri satışıyla başlayan şirket, zamanla kapsamını genişleterek çok uluslu bir holding haline gelmiştir. Türkiye'deki enerji ve altyapı yatırımlarında özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda etkin bir rol oynamıştır. Firma, 2020'li yıllarda ise teknoloji ve dijital dönüşüm projelerine odaklanmaya başlamıştır.

OSMAN KARAGÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Osman Karagöz, uzun yıllar boyunca inşaat, enerji, mühendislik ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren çok yönlü bir iş insanı olarak tanınmaktadır. Sahibi olduğu Oskar Holding'in faaliyet alanları oldukça geniştir ve şu başlıklar altında toplanabilir:

Enerji altyapısı projeleri

Elektrik malzemeleri ve LED üretimi

Ulaşım altyapısı (tünel, yol, köprü)

Konut ve ofis projeleri

Telekomünikasyon çözümleri

Savunma sanayi destek projeleri

Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme

Osman Karagöz'ün iş yaşamı yalnızca şirket yönetimiyle sınırlı değildir. Kendisi aynı zamanda:

Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticiliği

Ankaragücü Asbaşkanlığı

Polis Akademisi Spor Kulübü Başkan Vekilliği

gibi görevlerde de bulunarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlenmiştir. Bu görevler, onun toplumla olan güçlü bağını ve spor camiasına verdiği değeri de ortaya koymaktadır.

OSMAN KARAGÖZ'ÜN SERVETİ NE KADAR?

Oskar Holding'in serveti hakkında kamuya açık net bir rakam bulunmamakla birlikte, firmanın yıllık cirosu ve proje büyüklükleri göz önüne alındığında, şirketin geçmişte yüz milyonlarca dolarlık yatırımları yönettiği bilinmektedir.

Ancak, 2023 yılında yaşanan önemli bir gelişme şirketin finansal durumu hakkında yeni soruları da beraberinde getirmiştir. 31 Ekim 2023 tarihinde, Osman Karagöz ve bağlı 4 şirketi hakkında konkordato talebiyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştır. Bu durum, şirketin mali yapısında yaşanan geçici sıkıntıların yargı süreci ile çözüme kavuşturulması için atılmış bir adım olarak yorumlanmaktadır.

Her ne kadar konkordato süreci bazı ticari risklere işaret etse de, Oskar Holding'in geçmiş başarıları ve marka değeri, şirketin yeniden yapılanarak yoluna devam etme potansiyelini koruduğunu göstermektedir.