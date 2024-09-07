Osimhen maçı canlı izleme linki! Osimhen'in maçı nasıl izlenir? Nijerya Osimhen kadroda mı, ilk 11'de mi, maç hangi kanalda?

Osimhen'ın kadrosunda bulunduğu Nijerya milli futbol takımının maçları için taraftarlar şimdiden araştırmalara başlamış durumda. Peki Victor Osimhen'in de oynayacağı Nijerya milli takım maçları ne zaman, hangi gün? Osimhen maçı canlı izleme linki var mı? Nijerya Osimhen kadroda mı, maç hangi kanalda?

NİJERYA BENİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nijerya Benin maçı 7 Eylül Cumartesi 19.00'da başlayacak.

Maç kadroları henüz açıklanmadı.

Nijerya Benin maçını:



Almanya'da sportdigital Fußball,

Portekiz'de Sport TV4,

İtalya'da SportItalia ve APP SportItalia Nijerya canlı yayınlayacak.

Bu kanalların Türkiye'de yayını olmadığı için ülkemizden Nijerya Benin maçı izlenemeyecek.

NİJERYA KADROSU

İşte Osimhen'inde içinde olduğu Nijerya genel kadrosu:

NİJERYA