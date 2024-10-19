OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaştı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu kritik galibiyetle sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, maça damga vuran isim Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen oldu. Özellikle attığı muhteşem rövaşata golüyle futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Osimhen, maçın en çok konuşulan ismi haline geldi. Peki, Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı?

OSIMHEN GOL İZLE

Galatasaray oyuncusu Osimhen, attığı golün ardından sevinç yaşadı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

OSIMHEN RÖVEŞATA GOLÜ İPTAL OLDU

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3

OSIMHEN GOL İZLEME LİNKİ