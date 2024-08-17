Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ogün Kamacı yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Osayi pozisyonu Penaltı mı?

İLK 11'LER

Göztepe : Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Jayden, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri, Dzeko.

GÖZTEPE GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

CANLI ANLATIM

Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılırken Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu, merak edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ogün Kamacı yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Osayi pozisyonu Penaltı mı?

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Jayden, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri, Dzeko.

GÖZTEPE GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

CANLI ANLATIM

50' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarından soyunma odasına gitti.

49' Hakem maçı durdurdu!

48' Göztepe taraftarı desteğini sürdürüyor.

47' Becao'nun uzaklardan şutu farkla dışarı çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Göztepe 0-2 Fenerbahçe

45+8' Sebastian Szymanski'nin ceza sahasına ortasında Youssef En-Nesyri kafayla golü atıyor.

45+7' GOL! Göztepe 0-2 Fenerbahçe

45+3' Topun başına geçen Edin Dzeko, topla kaleciyi farklı köşelere yolladı.

45+3' GOL! Göztepe 0-1 Fenerbahçe

45+1' Fenerbahçe penaltı kazandı.

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

44' Romulo Cruz savunma arkasına bir top gönderdi fakat Livakovic kontrol etti.

38' Romulo Cruz Fenerbahçe ceza sahasında topu kazandı fakat hakem Çağlar'a faul tespit etti.

36' Dzeko savunma arkasında topla buluştu fakat hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33' Hakem, Kubilay Kanatsızkuş'un öncesinde İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti!

32' Hakem VAR'a gidiyor.

31' Fenerbahçe oyuncuları gole itiraz ediyor. GOL incelenecek.

31' İsmail için sağlık ekipleri sahada.

29' Kubilay'ın sol kanattan getirdiği topu Romulo Cruz ağlarla buluşturdu.

30' GOL! Göztepe 1-0 Fenerbahçe

28' Isaac Solet'nin sağ kanattan ortasında vurulan kafa sonucunda top dışarı çıktı.

28' Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

27' Tadic'in sağ kanattan ortasında top barajdan sekti.

26' Maçta ortam biraz gerildi!

26' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin yerde. Karar serbest vuruş!

21' Tadic'in orta sahasında top Dzeko'dan sekip dışarı çıktı.

18' Dzeko'nun defans arkasında Youssef En-Nesyri'ye attığı pasta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Anthony Dennis sol kanattan içeri doğru Doğan'a pas attı. Doğan'ın şutu az farkla dışarıda.

17' Dzeko'nun sol kanattan ortasında Osayi kafayla vurdu.Topu kaleci kontrol etti.

14' Çağların tedavisi saha dışında sürecek.

13' Çağlar için Fenerbahçe sağlık ekibi sahada!

12' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

11' Dominik Livakovic'in hatalı pası sonrası Lasse Nielsen orta yapmak istedi. Topu kaleci kontrol etti.

10' Romulo Cruz uzaklardan vurdu top farkla dışarıda.

9' Tadic'in ortasında sonuç yok!

8' Tadic yerde! Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

8' Kaleci Arda için sağlık ekipleri oyunda!

7' Allan Saint-Maximin sol kanattan içeri kesti. Topu kaleci Arda kontrol edemedi. Hakem oyunu durdurdu. Kaleci Arda yerde.

5' Djalma'nın sol kanattan açtığı ortada Kubilay dönüp vurdu fakat kaleci topu kontrol etti.

3' İrfan Can'ın sağ kanattan attığı pası Osayi kontrol edemedi.

3' Dzeko'nun defans arkasına pasında Göztepe savunması araya girdi.

2' Göztepe ön alan baskısı yapıyor.

1' Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.