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Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar?

Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar?
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İstanbul mesire alanları giriş ücretlerine zam geldi mi ve ormanlara giriş ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapılmasının ardından, mesire alanların giriş ücretleri de zamlanmış oldu. Peki, İstanbul'daki orman/mesire alanlarına giriş ne kadar?

Orman, koru ve mesire alanlarının giriş ücretleri ne kadar oldu ve yüzde kaç zam yapıldığı birçok kişi tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yer alan en popüler mesire alanlarının otopark ücretleri ne kadar? Ormanların giriş ücretine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

ORMAN, MESİRE ALANLARININ GİRİŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi edildi.

Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar?

Öte yandan orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi. Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarılması istendi. Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücreti ise 80 liradan 100 liraya çıkarılması önerildi.

Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar?

ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu ücretlere en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te de yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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