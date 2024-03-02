ORDU Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? İYİ Parti mi? AK Parti mi?
Ordu'da gerçekleştirilen seçim anketi sonuçlarına göre hangi adayın önde olduğu merak konusu oldu. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçları, seçmenin tercihlerini ve siyasi eğilimlerini ortaya koyuyor. Detaylar için haberimizi takip edin.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketi ORC, Ordu, Samsun ve Trabzon'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket sonucuna göre; Ordu'da İYİ Parti'nin adayı, Samsun'da ve Trabzon'da ise AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor.
ORDU'DA SEÇİM ANKETİNDE KİM ÖNDE?
- İYİ Parti - Enver Yılmaz: %33,2
- AK Parti - M. Hilmi Güler: %30,7
- CHP - Zekai Sana: %19,2
- Yeniden Refah Partisi - Adem Ağca: %4,1
- Kararsız: %4,1
- Diğer Adaylar: %3,0
31 MART YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ GÜN KALDI?
31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak.