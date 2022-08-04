Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ordu'nun tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Ordu Posta Kodu kaç? Ordu ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ordu'nun tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Ordu ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Ordu) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ordu ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ordu'nun tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Ordu'nun posta kodu 52000 'dır. Ordu'nun tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Ordu posta kodu : 52000
- Akkuş ilçesi posta kodu kaçtır : 52950
- Altınordu ilçesi posta kodu kaçtır : 52200
- Aybastı ilçesi posta kodu kaçtır : 52500
- Çamaş ilçesi posta kodu kaçtır : 52430
- Çatalpınar ilçesi posta kodu kaçtır : 52420
- Çaybaşı ilçesi posta kodu kaçtır : 52310
- Fatsa ilçesi posta kodu kaçtır : 52410
- Gölköy ilçesi posta kodu kaçtır : 52600
- Gülyalı ilçesi posta kodu kaçtır : 52010
- Gürgentepe ilçesi posta kodu kaçtır : 52610
- İkizce ilçesi posta kodu kaçtır : 52320
- Kabadüz(karadüz) ilçesi posta kodu kaçtır : 52020
- Kabataş ilçesi posta kodu kaçtır : 52510
- Korgan ilçesi posta kodu kaçtır : 52700
- Kumru ilçesi posta kodu kaçtır : 52800
- Mesudiye ilçesi posta kodu kaçtır : 52900
- Perşembe ilçesi posta kodu kaçtır : 52760
- Ulubey ilçesi posta kodu kaçtır : 52850
- Ünye ilçesi posta kodu kaçtır : 52300