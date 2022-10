Müzisyen Onur Şener hakkında paylaşılan tweet kısa sürede büyük ses getirdi. Genç sanatçının hayatını kaybettiği sosyal medyadan yapılan paylaşımla öğrenildi. Kullanıcılar, Onur Şener'in hayatını araştırmaya başladı. Müzisyenin ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Onur Şener kimdir? Onur Şener neden öldürüldü? Onur Şener ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

ONUR ŞENER KİMDİR?

Onur Şener'in 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra kariyerine müzik ile devam etmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. Sel Suyu adında albümü olan müzisyen birçok yerde sahne almıştır. Onur Şener'in evli ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir.

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Müzisyen Onur Şener'in ölüm haberi sosyal medyadan yapılan paylaşımla öğrenildi. Genç müzisyen, program yaptığı mekanda kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için çalamıyor. Mekan çıkışında bekleyen aynı müşteriler, Onur Şener'i ellerindeki cam şişelerle darp ediyorlar. cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.