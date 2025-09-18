Onur Özütoprak kimdir? Hakem Onur Özütoprak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Futbolun önemli figürlerinden biri haline gelen hakem Onur Özütoprak, son zamanlarda özellikle yönettiği maçlarla dikkat çekiyor. Sporseverler, Özütoprak'ın kariyerini ve hayat hikayesini merak ediyor. Peki, Onur Özütoprak kimdir, hangi maçlarda görev aldı ve futbola nasıl adım attı. Tüm bu bilgiler haberin devamında yer alıyor.

ONUR ÖZTOPRAK KİMDİR?

Onur Özütoprak, İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapan deneyimli bir futbol hakemidir. Futbolcu olan babası Necdet Karabaş'ın spora olan ilgisi sayesinde erken yaşlardan itibaren sporla iç içe büyümüştür. Kendi kariyer yolunda futbolculuktan hakemliğe geçiş yaparak, sahadaki tecrübesini ve bilgi birikimini hakemlik alanında sürdürmüştür.

2015 yılında Süper Lig hakemi olarak göreve başlamış, özellikle VAR hakemi olarak birçok kritik maçta görev almıştır. Kariyeri boyunca Türk futbolunun önemli maçlarında yer alarak dikkat çekmiş ve saygın bir hakem olarak tanınmıştır. Aynı zamanda pilates eğitmenliği yaparak sporun farklı dallarında da aktif rol almaktadır.

ONUR ÖZTOPRAK KAÇ YAŞINDA?

Onur Özütoprak'ın doğum yılı veya yaşı hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kariyer süreci ve mesleki deneyimi göz önüne alındığında, orta yaşlarda olduğu ve uzun yıllardır spor dünyasında aktif olarak yer aldığı tahmin edilmektedir.

ONUR ÖZTOPRAK NERELİ?

Onur Özütoprak, aslen Balıkesirlidir. Ailesinin kökeni Balıkesir'e dayanmaktadır. Ancak profesyonel hakemlik kariyerini İstanbul bölgesinde sürdürmekte ve buradan görev almaktadır. Hem ailesi hem de kendi yaşamı itibarıyla Anadolu kökenli olmasına rağmen, kariyerinde İstanbul merkezli bir yol izlemiştir.

ONUR ÖZTOPRAK EVLİ Mİ?

Evet, Onur Özütoprak evlidir. 2018 yılında evlendiği eşinin soyadını kullanmaya başlamış ve soyadını "Özütoprak" olarak değiştirmiştir. Bu değişiklikle birlikte hem özel hayatında hem de mesleki hayatında yeni bir kimlikle varlığını sürdürmektedir. Evliliği ve bu soyadı değişikliği, onun hem kişisel hem de profesyonel yaşamında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

ONUR ÖZTOPRAK KARİYERİ?

Onur Özütoprak, hakemlik kariyerine İstanbul bölgesi hakemi olarak başlamış ve burada önemli deneyimler edinmiştir. 2015 yılında Süper Lig hakemi olarak göreve başlamasıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yapmış ve Türkiye futbolunun üst düzey liginde hakemlik yapmaya başlamıştır.

Özellikle VAR hakemi olarak üstlendiği görevlerle adından söz ettirmiş, Galatasaray-Beşiktaş gibi büyük derbilerde bu pozisyonda görev yaparak önemli tecrübeler kazanmıştır. Kariyeri boyunca sadece saha içi değil, saha dışındaki spor aktivitelerinde de aktif olan Özütoprak, pilates eğitmenliği yaparak sporun farklı alanlarında da kendini geliştirmiştir. 2024 yılında yönettiği kritik Süper Lig derbisi, kariyerinin en önemli maçlarından biri olarak kayda geçmiştir.