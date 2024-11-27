Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti?

Onur Göçmez neden istifa etti ve Onur Göçmez kimdir soruları gündeme geliyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel'in ayrılmasının ardından yönetimde de peş peşe istifalar yaşandı. Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir…

ONUR GÖÇMEZ İSTİFA MI ETTİ?

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile dün gece yollar ayrılmıştı. Beşiktaş'ta, bu sabah asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. Göçmez, kararını yazılı bir dilekçeyle kulübe iletti.

ONUR GÖÇMEZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'e dün gece teşekkür edilerek yollar ayrıldı. Bu sabah ise Asbaşkan Onur Göçmez, istifasını yazılı olarak kulübe iletti.

ONUR GÖÇMEZ KİMDİR?

Göçmez, 2000 yılında Bandırma'da kurduğu Göçmezler Grup'un kurucusudur. Başlangıçta üç kişilik bir ekiple faaliyetlerine başlayan Göçmezler Grup, bugün 500 kişilik bir kadroya ulaşmıştır ve inşaat, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.

Bandırmaspor'a olan sevgisiyle tanınan Göçmez, 2019'da kulübün onursal başkanı unvanını almıştır. Görev süresince kulüp için altyapı projeleri geliştirmiş, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve kulübün güçlendirilmesi için çeşitli çalışmalara öncülük etmiştir. Bunun yanı sıra Bandırma'daki eğitim ve sağlık kurumlarına destek vererek bölgedeki sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuştur. 12 Ağustos 2020'de Bandırmaspor başkanı seçilen Göçmez, 8 Mayıs 2023'te yeniden bu göreve getirilmiştir. Ancak 20 Şubat 2024'te başkanlık görevini Gürel Soylu'ya devretmiştir.

Göçmez, 5 Aralık 2023'te Arat'ın Beşiktaş başkanı seçilmesiyle Mete Vardar ile birlikte Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevine getirilmiştir.