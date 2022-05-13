Onur Buldu kimdir? 14 Mayıs Afara program konuğu Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri neler? Ödülleri nelerdir? - Haberler

13-14 Mayıs Afara programı konuklarından olan Onur Buldu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Onur Buldu kimdir? 14 Mayıs Afara program konuğu Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri neler? Detaylar yazımızda...

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu (d. 4 Ağustos 1982; Bergama, İzmir), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

Onur Buldu 13-14 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

FİLMOGRAFİ

Sinema

Organize İşler, 2005 (Tabutçu)

Plajda, 2008

Aşk Geliyorum Demez, 2009 (Cemal)

Ada: Zombilerin Düğünü, 2009 (Ömer)

Sonsuz, 2009 - Hastane Görevlisi (37. Dk)

Baydara: Edra'nın Kaderi, 2011

Berlin Kaplanı, 2012 (Antrenör)

Böcek (Kısa Film) 2013

Eyyvah Eyvah 3, 2014

Olur Olur, 2014 (Ertan)

İçimdeki Ses, 2015 (Alptekin Güven)

Dedemin Fişi, 2016 (Marif) (Arif)

Yok Artık 2, 2016 (Meriç)

Martı, 2017 (Yakup)

Düğüm Salonu, 2018 (Oğuz)

Cici Babam, 2018 (Hacı)

Bayi Toplantısı, 2020

The Four Walls, 2021 (Müezzin)

Televizyon

Doktorlar, 2007

Benim Annem Bir Melek, 2008 (Hırsız)

Avrupa Yakası, 2009 (Metin)

Yalancı Romantik, 2009

Papatyam, 2009-2011 (Yusuf)

Aşağı Yukarı Yemişlililer, 2011 (Recep)

Güldür Güldür, 2013 - günümüz, (Bilal Koçyiğit)

Analı Oğullu, 2014 (Cüneyt)

Jet Sosyete 2019 - (Gencebay, 48. bölüm)

İnternet

İlginç Bazı Olaylar, 2021 - (Görme Engelli Adam, 4. Bölüm)

Tiyatro

İstibdat Kumpanyası, 2014 (Tiyatro İstanbul)

Şah Mat, 2008 (Tiyatro Duru)

Ödülleri

2020 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu - Güldür Güldür

2021 Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu - The Four Walls

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