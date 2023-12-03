Ölümlü Dünya'nın devam filmi olan Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi büyük bir merakla bekleniyor. İlk filmiyle büyük bir çıkış yapan ve seyirciden tam not alan Ölümlü Dünya'nın ikinci filmi ne zaman vizyona gireceği araştırılmaktadır. Peki, Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı Ölümlü Dünya filminin devamı ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit'in yer aldığı Ölümlü Dünya 2 ne vizyon tarihi ne zaman araştırılmaktadır. Arama motorlarında Ölümlü Dünya ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 ÇIKTI MI?

Bir süredir merakla beklenen Ölümlü Dünya 2 filmi dün vizyona girdi. Başrollerinde usta isimlerin yer aldığı film, bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu. Film, vizyona girmeden önce en çok ön satışı yapılan Türk yapımı olarak başarısını gözler önüne serdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu. Serinin 5 yıl önce vizyona giren ilk filmi hem sinemada hem de gösterildiği dijital platformlarda izleme oranlarıyla uzun süre konuşulmuş bu sebepten de filmin devamı çekilmişti.