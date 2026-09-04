Okul Harcamaları Bütçeleri Zorluyor: Asgari Ücretin Alım Gücü 8 Ayda 6.196 TL Azaldı
Okulların açılmasıyla eylül ayı aileler için en ağır harcama dönemini başlattı. DİSK-AR verilerine göre, enflasyon karşısında asgari ücretin satın alma gücü yılın ilk sekiz ayında 6 bin 196 lira azaldı. Eğitim harcamaları yıllık yüzde 53,44 ile en yüksek artışı gösterirken, ücretlerdeki erime yalnızca asgari ücretlileri değil, milyonlarca çalışanı etkiliyor.
Okulların açılmasıyla Eylül, milyonlarca aile için en ağır harcama dönemini başlattı. Kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, çanta, servis ve beslenme giderleri bütçelere yük bindirirken DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), çalışanların gelir kaybını gösteren veriler açıkladı.
DİSK-AR'ın TÜİK'in ağustos enflasyonuyla yaptığı hesaba göre asgari ücretin satın alma gücü yılın ilk sekiz ayında 6 bin 196 lira azaldı. Bu, işçinin cebinden çıkan para değil; aynı maaşla yıl başında alabildiği mal ve hizmetleri artık alamaması anlamına geliyor.
TÜİK'e göre ağustosta tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Enflasyondaki yavaşlama fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor; artış hızı yavaşlasa da fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Okulların açılmasıyla aile bütçelerine ek yük getiren eğitim harcamaları, yıllık yüzde 53,44 ile en yüksek artışın olduğu grup oldu; aylık artış ise yüzde 8,62 gerçekleşti.
Ücretler enflasyon karşısında eriyor. Asgari ücret tartışması genelde rakam üzerinden yapılsa da çalışan için önemli olan maaşın üzerinde yazan tutar değil, o tutarla nelerin karşılanabildiği. Nominal ücret artışı, fiyatlar daha hızlı yükseldiğinde çalışanı yoksullaştırıyor. 6 bin 196 liralık kayıp, ücretin satın alma gücünün ne kadar gerilediğini ortaya koyuyor; bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, asgari ücretin biraz üzerinde geliri olan milyonlarca çalışanı da etkiliyor.