Teknik direktör ve eski futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi, şehir magandaları tarafından trafikte darp edildi. İki kişi tarafından eşi ile birlikte aracından indirilerek tekme tokat dövülen eski futbolcunun sağlık durumu merak edildi. Peki, Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? İşte detaylar…

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu?

Hastaneye kaldırılan ve bir dizi operasyon geçiren Oktay Derelioğlu, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "O an her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." dedi. Peki, Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? İşte detaylar…

OKTAY DERELİOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ, NEREDE?

Teknik direktör ve eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de kabusu yaşadı. Trafikte eşiyle birlikte magandaların saldırısına uğrayan Oktay Derelioğlu omuzu çıktığı için operasyon geçirdi. Haberler.com'a konuşan ve yaşananları anlatan Oktay Derelioğlu, "Eşimle seyir halindeyken yol verdiğimiz araç önümüze kırdı. İçindeki iki şehir magandası araçtan indi ve hiçbir sebep yokken yanımıza gelip bize saldırdı. O an her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde olduğu aracın önünü keserek çifte saldıran magandalar ifadeleri alınmak için gözaltına alındı.